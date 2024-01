Centro | o vince la politica o i veti personali L’analisi di Merlo

Leggi su formiche

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ormai siamo agli sgoccioli in vista delle elezioni europee. Cioe? dove esiste la concreta possibilita? per i partiti di dispiegare sino in fondo il proprio progetto politico a prescindere dal valore aggiunto della coalizione di riferimento. Un sistema elettorale, storicamente emente il piu? efficace, checché ne dicano i sacerdoti del bipolarismo – tra l’altro sempre piu? selvaggio e nefasto per la nostra democrazia e il nostro sistema istituzionale – per misurare la bonta? e la stessa efficacia dei programmi e delle rispettive prospettive dei singoli partiti. Ora, riconosciuta la bonta? del sistema elettorale proporzionale, e? indubbio che si tratta di capire se i vari partiti vogliono percorrere con coerenza e con determinazione il proprio obiettivo politico, culturale e programmatico o se, al contrario,ranno ancora una volta i ...