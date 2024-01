C' è altro da aggiungere? | Salvini si scatena contro Richard Gere e Damilano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel giorno in cui Matteoveniva interrogato a Palermo nell'ambito del processo Open Arms, che lo vede imputato per sequestro di persona per i fatti del 2019, venerdì seraera ospite del programma tv di Rai3 Il cavallo e la torre. L'attore nelle scorse settimane doveva andare a testimoniare al processo per l'accusa; invece - come ha spiegato proprio- la lontananza di New York dalla Sicilia lo ha convinto a non presenziare al dibattimento. La star di Hollywood aveva chiesto di mandare una dichiarazione scritta, ma è stata rifiutata dalla Corte. Ieriè tornato all'attacco sul suo profilo Facebook del protagonista di Pretty woman e Ufficiale e gentiluomo: «Anziché venire a testimoniare al tribunale di Palermo perché “non è facile arrivarci”, l'attore hollywoodiano ...