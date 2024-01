Castellanos | tentativo per Inter-Lazio | le sensazioni Torna un big – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024)si è infortunato negli scorsi giorni ed è in forte dubbio per, semifinale di Supercoppa Italiana di venerdì prossimo. Il Corriere dello Sport aggiorna sui passaggi dei biancocelesti per l’attaccante argentino. LO STOP – Valentinha riportato una lesione di basso-medio grado all’adduttore nel derby di Coppa Italia mercoledì. Ossia uno stiramento di primo grado. Difficile, per non dire quasi impossibile, che recuperi perdi Supercoppa Italiana. Nelle prossime ore dovrà fare ulteriori esami, che se confermeranno il quadro clinico emerso in settimana gli impediranno di partire per Riyad. Perin forte dubbio c’è Ciro Immobile che: per il Corriere dello Sport oggi andrà in panchina contro ...