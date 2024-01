Caso Pozzolo | la “tela del ragno” | chi ha sparato a Capodanno?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un deputato armato, un colpo di pistola, un ferito e decine di testimoni che non sanno bene cosa hanno visto. Questi sono gli elementi dell’ultimo giallo all’italiana che purtroppo, però, non è nato dalla mente geniale di un autore di successo o di un regista esordiente, ma proprio dalle fila del nostro governo. Ormai il L'articolo proviene da Il Difforme.

Aveva avuto il permesso recentemente, da metà dicembrePerché neldel deputato, la prefettura si è comportata in maniera differente Hanno prevalso altre motivazioni o raccomandazioni eccellenti E se si quali È necessario avere piena ...Il deputato Emanuele Pozzolo aveva il porto d'armi per difesa personale da metà dicembre, sebbene i carabinieri di Biella avessero dato parere negativo sulla necessità per ...Un altro punto oscuro della vicenda di Capodanno: il deputato Pozzolo aveva ottenuto il porto d’armi per difesa personale da metà dicembre, ma ...