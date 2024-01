Caso Pozzolo | Fornaro Pd | ' interrogazione su rilascio porto d' armi al deputato FdI'

Perché neldel deputato, la prefettura si è comportata in maniera differente E' necessario avere piena chiarezza quanto prima visto che grazie a quel porto d'armi il deputato...Si alza di intensità lo scontro sulEmanuele. Ieri, il deputato di Fratelli d'Italia dilagante nella cronaca per il colpo partito dalla sua pistola alla festa di Capodanno nella Pro loco a Rosazza colpendo ad una gamba, per ...Non tutte le autorità preposte erano d’accordo sul rilascio del porto d’armi per sicurezza personale a Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia proprietario della pistola dalla quale è parti ...“Presenterò un’interrogazione urgente al ministro Piantedosi sulla vicenda del rilascio del porto d’armi al deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, da parte della Prefettura di Biella, nonost ...