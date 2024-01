Caso Pozzolo | da carabinieri Biella nessun parere sul porto d’armi

Roma, 14 gen. Nellambito della procedura per il rilascio del porto di pistola allonorevole, con riferimento allesposizione a rischio rappresentata dal parlamentare, il comando provinciale di Biella non ha espresso alcun parere, comunicando solo di non essere in possesso di elementi ...Altre armi, come già noto,le aveva nella sua casa di Vercelli, in forza del porto darmi per uso sportivo di cui era già in possesso. Loading... La richiesta ai militari di Biella La ...Non era arrivato nessun no dai carabinieri di Biella alla richiesta di porto d'armi avanzata dal deputato di Fdi Emanuele Pozzolo, la cui arma ha sparato un colpo a Capodanno ferendo un uomo. Lo ...Pozzolo, il caso del porto d'armi Altre armi, come già noto, Pozzolo le aveva nella sua casa di Vercelli, in forza del porto darmi per uso sportivo di cui era già in possesso. Il parere era di ...