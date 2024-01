Caso pandoro Balocco | Ferragni | A disposizione delle autorità per chiarire

(Di domenica 14 gennaio 2024) Chiaraè “acompetenti per “quanto accaduto” e “risponderà esclusivamente a loro”. Con una nota, l’imprenditrice influencer ha ribadito la sua “fiducia” nella magistratura che ha aperto un’inchiesta suldel‘Pink Christmas’. “In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl – si legge -, ribadisce che risponderà esclusivamente allecompetenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loroperquanto accaduto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Chiara Ferragni è 'a disposizione delle autorità competenti' per chiarire la sua posizione sulla vicenda relativa alla vendita delBalocco dopo l'apertura di un fascicolo nei suoi confronti da parte delle procure di Milano e Cuneo. Lo comunica l'imprenditrice digitale in una nota, nella quale si legge: 'In seguito a ...Sulindaga anche la Procura di Milano, che ha iscritto le stesse due persone con l'accusa di truffa aggravata. Riguardo all'inchiesta 'Pink Christmas' potrebbe quindi generarsi un ...Nota dell’influencer: «Non rilascerò nessun commento o intervista alla stampa, ma risponderò solo alle autorità competenti» ...Chiara Ferragni è “a disposizione” delle autorità competenti per “chiarire quanto accaduto” e “risponderà esclusivamente a loro”. Con una nota, l’imprenditrice influencer ha ribadito la sua “fiducia” ...