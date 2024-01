Caso Ferragni | Balocco | “Pandori più cari per incarto e polvere rosa”

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’azienda piemonteserisponde al Codacons in merito alle richieste di risarcimento dei consumatori dopo il polverone sollevato dal. In una mail i legali del produttore di dolci più conosciuto in Italia (e non solo) hanno fatto sapere il motivo dei costi, a detta di molti, esagerati del pandorofirmato da Chiara. La differenza di prezzo rispetto a un prodotto non griffato, pari a 5,69 e l’ormai celeberrimo Pink Christmas (9,37 euro) sarebbe giustificata dall’impiego di “elementi peculiari” quali il “nastro di chiusura”, il “sacchetto contenente il pandoro ed il cartone espositore personalizzati con la grafica su licenza”, nonché’ una “bustina died uno stencil in cartoncino alimentare da utilizzare per la decorazione ...

...e avrebbero comprato un nuovo macchinario per i bambini malati È proprio questa la ragione per cui l'Antitrust che ha sanzionato la Balocco stessa e le società riconducibili a Chiara. La ...Ma il Codacons insiste: "Non possiamo che prendere atto della decisione della Balocco di non voler separare le proprie responsabilità da quelle di Chiara, e di farsi carico di tutti i ...Il suo ultimo post era datato 18 dicembre: il famigerato video di scuse dopo la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro Balocco. Oggi Chiara Ferragni è tornata su Instagram, non ...Chiara Ferragni, l'influencer regina della moda, diserta la Fashion Week, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata ...