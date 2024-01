Caso Ferragni | Balocco al Codacons | “Pandori griffati più cari? Solo per l’incarto e la polvere rosa”

In ogni, "che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa la vedo ... Quel che è certo è cheha messo in pausa ogni post sponsorizzato, preferendo optare per una ...L'associazione dei consumatori ha infatti avviato una azione inibitoria verso l'azienda dolciaria, finalizzata a far ottenere a tutti gli acquirenti del pandoro griffatoil giusto ...Il suo ultimo post era datato 18 dicembre: il famigerato video di scuse dopo la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro Balocco. Oggi Chiara Ferragni è tornata su Instagram, non ...Il pandoro "Pink Christmas" realizzato da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni costava di più di quello normale (5,69 euro in più) «per lo zucchero rosa, per ...