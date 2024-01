Casertana alla prova Messina | Cangelosi | “Partita complicata” Pronti Bacchetti e Deli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Caserta (Alfredo Stella). In un Pinto ancora a porte chiuse per l’ultima delle due giornate di squalifica da scontare propinate dagli organi federali, ladiè chiamata ad un esame all’apparenza facile ma che, se superato, la porterebbe a soli tre punti dcapolista Juve Stabia. Nella gelida serata del Partenio le Vespe sono infatti riuscite ad acciuffare il pareggio ad una manciata di secondi dal fischio finale con l’ex Mignanelli (doppietta) ricacciando di fatto l’Avellino passato per due volte in vantaggio con Patierno e Riccardi, nelle retrovie. Passeggia, invece, il Crotone di mister Zauli a Torre del Greco contro una Turris tutt’altro che trascendentale: 0-4 il risultato per gli Jonici nella gara disputata nel pomeriggio di ieri. Pareggiano anche Taranto e Picerno nell’anticipo di venerdì: al gol di Romano ...

