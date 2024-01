Caserta | a casa con la febbre da giorni | la mamma lo trova morto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Risveglio tragico ieri mattina a, dove un uomo di 46 anni, Antonio Iaderosa, originario di Cervino, è statoto senza vita nel corso della mattinata in via Luigi Pirandello, zona Acquaviva.toindalla: Antonio aveva 46 anni A fare la tragica scoperta è stata la madre. La donna si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti nel comune capoluogo, in via Acquaviva, per un incendio sviluppatosi ... (anteprima24)

...anche alla Cremonese che allo Zini riceve il Cosenza (dove rischia il posto l'allenatore): ... Intanto la capolista Parma, imbattuta in, cerca di riportarsi a +6 sul Como ospitando l'Ascoli ...75 Teverola () " 75 anni fa, insieme al marito Giuseppe Marciano , fondò un'azienda familiare che negli ... Pur essendo oberata di impegni con l'azienda, quando rientravano amamma non ci ...Ancora in corso la 20ª giornata di Serie B, che si chiuderà quest'oggi con tre incontri. Tra questi Cremonese-Cosenza, in ...Out anche Cavallo (febbre) dopo Ortisi, Scafetta e Frisenna. Convocati i giovanissimi Fumagalli e Quattrocchi. Cambiamenti all’orizzonte per rientrare nel “minutaggio” contro i super Falchetti ...