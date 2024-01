Caro Galli della Loggia | l’inclusione non è un mito ma l’inarrestabile cammino di rinnovamento generale Lettera

(Di domenica 14 gennaio 2024) Inviato da Rossella Conte - Egregio prof. Ernesto, da " semplice" docente di scuola mi trovo in disaccordo con lei, docente universitario, poi preside di facoltà, editorialista, storico e politico ( spero di non aver dimenticato nulla). L'articolo .

direttore, prima di tutto vorrei ringraziarla per l'attenzione e la cura che sta dando alla ... del piccolo Youssef Marzouk, di Paolae Valeria Cherubini, oltre che del ferimento di Mario ...È, questo, il palcoscenico a luiquanto la maglia dei Bleus, che Deschamps gli assegna in sicuro appannaggio, considerando Adrien un punto fermo deiin vista dell'Europeo. E allora, allez ...Questa volta, lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia se la prende con i ragazzini disabili e stranieri. La loro colpa Stare nelle classi insieme ai ragazzi “no ...Il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli è intervenuto nuovamente sulla questione stadio: “Al tavolo in Prefettura sarebbe servita anche una rappresentanza del tifo viola. I primi a subire l ...