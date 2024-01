Canale di Suez | la crisi si sente | spese lievitate e forniture in ritardo

(Di domenica 14 gennaio 2024) LOGISTICA. La rotta è strategica per le nostre imprese. Oldrati: si vedono già effetti su costi e tempi di consegna. Rota: trasporti, rialzo dei prezzi non sempre giustificati.

Prosperity Guardian. Guardiani della Prosperità. Non è un caso se la missione navale internazionale che gli Usa stanno mettendo insieme in queste ... (open.online)

La si coglieva, la si caricava su una nave e questa mela, assieme ad altre è evidente, attraversava il Mediterraneo, si infilava neldi, scendeva nel Mar Rosso e sbucava nell'Oceano ...... l'approfondimento di Sky TG24 ILDIIldi, e il Mar Rosso in generale, è una delle vie fondamentali e vitali per il commercio globale : da qui, ad esempio, passa la ...Gli assalti alle navi mercantili da parte dei ribelli houthi e la risposta armata di inglesi e americani aprono nuove tensioni in un'area molto delicata. L'alternativa è ora quella di circumnavigare l ...Dal canale di Suez passa il 15 per cento del commercio marittimo mondiale, quasi la metà diretto in Italia. E rischiano di bloccarsi le nostre esportazioni verso il Medio Oriente, l'Africa e l'Asia ...