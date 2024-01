Camerun-Guinea Coppa d’Africa | 15-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Le formazioni ufficiali di, match della fase a gironi della Coppa d'Africa 2024. Esordio meno semplice di quanto possa sembrare per il, opposto ad un'avversaria molto insidiosa come la, che la ......la deludente spedizione di due anni fa in, quando da campionesse in carica furono clamorosamente eliminate già dopo la fase a gironi, arrivando persino dietro a selezioni come...Alle 18 l’altra sfida del girone tra Camerun e Guinea. Alle 21 c’è Algeria-Angola, prima gara del gruppo D. Questa partita è come un derby. Il Gambia è lo stato più piccolo dell’Africa continentale ed ...Il Senegal non stecca l’esordio in Coppa d’Africa. Koulibaly e compagni hanno travolto 3-0 il Gambia, rimasto in 10 nel recupero del primo tempo. La partita però era già indirizzata dal 4', quando Gue ...