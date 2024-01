Camerun-Guinea Coppa d’Africa | 15-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

... che due anni fa, nella rassegna continentale organizzata dal, si fermarono agli ottavi di ... la Nigeria non potrà permettersi passi falsi nell'esordio con laEquatoriale , nazionale da ...GIRONE C - Senegal,, Gambia. GIRONE D - Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola. GIRONE E - Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia. GIRONE F - Marocco, Congo, Zambia, Tanzania. Le 10 ...È finalmente entrata nel vivo la Coppa d'Africa, al via in Costa d'Avorio. Lunedì 15 gennaio alle ore 17:00 andrà in scena il match tra Camerun e Guinea, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...