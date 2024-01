Calhanoglu | «Se l’Inter gioca così è difficile batterla! Miglioreremo sempre»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024) È grande festa all’ U-Power Stadium per, che batte 5-1 il Monza. Al termine della sfida Hakananalizza la prestazione e la vittoria nerazzurra. AL MASSSIMO – La prima sfida del girone di ritorno di Serie A termina nel migliore dei modi perHakaninterviene su Sky Sport 24 nel post-partita: «Credo che questa è la risposta giusta. Può succedere una partita come quella contro il Verona, però l’importante è lasciarsela dietro. Abbiamo lavorato bene, abbiamo avuto il tempo di recuperare. Contro il Monza abbiamo cominciato bene, nei primi 20 minuti abbiamo fatto vedere che la volevamo vincere. La Juventus? Noi non guardiamo gli altri ma siamo concentrati solo sul nostro lavoro. Gli altri fanno il loro lavoro. Noi...