Calendario sport invernali oggi | orari 14 gennaio | programma | tv | streaming

(Di domenica 14 gennaio 2024)domenica 14ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile di Wengen e il superG femminile di Altenmarkt-Zauchensee: l’Italia spera in un colpo da parte di Federica Brignone e Sofia Goffia. Si concludono gli Europei di short track, dove gli azzurri inseguono gli ultimi sussulti. Gli Europei di pattinaggio artistico terminano con il consueto Galà di esibizione. La Coppa del Mondo di biathlon propone gli inseguimenti a Ruhpolding. Ci sarà spazio anche per la Coppa del Mondo di bob, slittino, combinata nordica e salto con gli sci. Di seguito ilcompleto degli(domenica 14), ildettagliato, tutti ...

oggi , venerdì 12 gennaio , una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA sport . Come è nostra abitudine, vi ... (oasport)

oggi , venerdì 12 gennaio , una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA sport . Come è nostra abitudine, vi ... (oasport)

... la Porsche in pole con Wehrlein, Maserati con il 3° tempo Anteprima Formula E Eprix Città del Messico 2024: orari tv, meteo, circuito Formula E, ilufficiale del mondiale 2024 Eprix Città ...Novak Djokovic si appresta a inaugurare una nuova stagione degli Slam e il primo appuntamento, da, sono gli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio. Il serbo ci arriver dal ...Ci sarà spazio anche per la Coppa del Mondo di bob, slittino, combinata nordica e salto con gli sci. Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (domenica 14 gennaio), il programma ...Settimana dopo settimana, Filippo Inzaghi sta acquisendo sempre più estimatori negli ambienti del tifo granata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sua Salernitana sta dando filo ...