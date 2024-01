Calendario sci alpino oggi in tv | orari slalom Wengen e superG Altenmarkt | programma | pettorali | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si chiude una settimana di grandi emozioni per lo sci, domenica 14 gennaio, va in scena lodi(Svizzera) per quel che riguarda il settore maschile, ragazze impegnate neldi-Zauchensee(Austria); per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024. Dopo cinque giorni dedicati alla velocità gli uomini jet si prendono un attimo di riposo prima di Kitz, e aentrano in azione gliisti. Tre gare tra i rapid gates disputate fino a questo momento e tre vittorie austriache, con due successi di Manuel Feller e uno di Marco Schwarz. Il pettorale rosso è sulle spalle di Feller, vincitore ad Adelboden domenica scorsa. La prima manche scatterà alle 10.15, secondo con l’inversione dei 30 alle 13.15. Per quel che ...