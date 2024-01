Calendario biathlon oggi | orari inseguimenti Ruhpolding 2024 | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo le staffette e le sprint degli scorsi giorni, si chiuderàcon le due gare a inseguimento la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-di. Sulle nevi tedesche, si inizierà con la 10 km femminile alle ore 12:30 e si concluderà poi più tardi con la 12,5 km maschile, prova inalle ore 14:45. In campo femminile saranno quattro le italiane al via. La prima a partire sarà Lisa Vittozzi, che inizierà la gara per terza con un ritardo di 19” dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (vincitrice della sprint) e 1” dalla svedese Mona Brorsson e cercherà di conquistare un altro piazzamento sul podio dopo quello ottenuto venerdì. Dopo 1’31” rispetto a Tandrevold lascerà invece i blocchi diMichela Carrara con il pettorale numero 31, mentre ...

