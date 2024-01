Calciomercato Napoli | De Laurentiis al lavoro per diversi colpi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024), Deè alper regalare rinforzi a Walter Mazzarri: da Traoré a Brassier, la strategia Aurelio Devuole rivoluzionare il suoin questa sessione die ha messo nel mirinocalciatori. In questo senso è ai dettagli l’arrivo di Traoré dal Bournemouth. Il giocatore potrebbe tornare in Italia, per vestire la maglia azzurra, nei prossimi giorni per effettuare visite mediche e poi mettere la firma sul contratto. In attacco piace Cyril Ngonge del Verona che, vista la sua importanza in ottica salvezza, non vuole lasciarlo partire a cuor leggero. Setti lo valuta almeno 12 milioni di euro, ma gli azzurri vogliono provare a convincere gli scaligeri a cederlo, attenzione alla concorrenza ...