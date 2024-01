Calciomercato Napoli | colpo dall’Udinese? Si prova a chiudere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024) Corsa verso la Champions League che si è fatta, incredibilmente, molto complicata per i partenopei. I campioni d’Italia in carica hanno pagato una prima parte di stagione fortemente negativa che ha portato Aurelio De Laurentiis a cacciare quasi immediatamente Rudi Garcia, arrivato per sostituire un Luciano Spalletti che ha interrotto il proprio rapporto lavorativo con i campani dopo aver alzato il vessillo. Sulla panchina è arrivato Walter Mazzarri che dovrà traghettare la squadra fino al prossimo mese di giugno, ma i risultati non sono migliorati minimamente. Per regalarsi nuove possibilità, gli uomini deldeldovranno operare attentamente pianificando presente, ma soprattutto il futuro estivo che verrà. C’è un obiettivo che a oggi sembra difficile da acquistare., occhi ...