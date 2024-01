Calciomercato Milan – Sarà Nianzou o Brassier il difensore per Pioli?

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Calciomercato Milan , la dirigenze rossonera cerca rinforzi per la difesa . I due nomi caldi al momento sono Brassier e Kouassi . Il Milan è in piena ... (dailymilan)

Matija Popovic , fino a pochi giorni fa, pareva infatti destinato al, ma le recenti evoluzioni hanno portato a una netta rottura tra le parti. Così si è rinverdito l'interesse dei bianconeri, ......rossonero ("è un habitat nel quale non sono benvenuto") e marca la differenza rispetto al("... Persino sul, Mou " come a sottolineare i propri stenti - fa i conti in tasca al club di ...Ecco gli obiettivi di Gerry Cardinale nel suo ultimo viaggio in Italia: stasera sarà a San Siro per vedere da vicino Milan-Roma.Karim Benzema non si è presentato agli allenamenti dell'Al-Ittihad nel nuovo anno, e sarebbe così stato escluso dal tecnico Gallardo ...