Calciomercato Milan | Popovic aveva già scelto la Juve!

Leggi su dailymilan

(Di domenica 14 gennaio 2024)intrigo difallito per il, con il ragazzo che in realtàgiàda giorni la Juve… Matijasembra sempre più lontano dal. Dopo l’affare dinaufragato, sembrerebbe, per le richieste altissime fatte dal suo entourage, il serbo ed i suoi agenti si sono rivolti con forza alla Juventus, trovando le porte aperte di Madama. Addirittura sembra che il ragazzo avesse giàda giorni i bianconeri…vista la sua presenza all’Allianz Stadium per il match della Vecchia Signora contro il Frosinone, in Coppa Italia., nientee sì alla Juve: le ultime suView this post on ...