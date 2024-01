Calciomercato Fiorentina | un nuovo Vargas a Firenze | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ildellapotrebbe regalare altri colpi alla rosa di Italiano: dopo Faraoni, possibile arrivo diIldellapotrebbe regalare altri colpi alla rosa di Italiano: dopo Faraoni, possibile arrivo di. Negli ultimi giorni la società viola è al lavoro per provare a regalare al tecnico nuovi nomi e rinforzi importanti per portare avanti le tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Conference League. Il primo arrivo è stato Faraoni- dall’Hellas Verona – , visto l’infortunio al ginocchio di Dodo, serviva un’alternativa al giovane Kayode. Ora le idee del club sono tutte riversate sull’attacco perché sulle corsie laterali potrebbero esserci alcuni cambiamenti: Brekalo è in uscita, Kouame in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio e Nico ...