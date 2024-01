Calcio | Serie A | Milan-Roma 3-1**

(Di domenica 14 gennaio 2024)o, 14 gen. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 3-1 lanel posticipo domenicale della ventesima giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza' di San Siro. Per i rossoneri a segno Adli all'11, Giroud al 56' e Theo Hernandez all'84'. Inutile per i giallorossi il gol di Paredes su rigore al 69'. In classifica ilè terzo con 42 punti, -9 dall'Inter capolista, mentre laè nona a quota 29.

