Calcio | Serie A | Lecce ko 1-0 grazie a Felipe Anderson e quarta vittoria di fila per la Lazio

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - Non si ferma il momento positivo per lache dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia batte anche ilin campionato centrando ladiinA. A decidere il 'lunch match' della ventesima giornata è un gol dial 14' della ripresa. I biancocelesti si portano così a quota 33 punti, agganciando momentaneamente la Fiorentina al quarto posto. Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate invece per i salentini che restano fermi a quota 21, in 13/a posizione.

