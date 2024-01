Calcio | Sarri | ' farci giocare alle 12 30 è stata un' imboscata | sono innamorato di Anderson'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - "Era una gara difficilissima per tanti motivi, c'era il rischio down contro un avversario che ci ha sempre creato difficoltà. Per un tempo l'abbiamo pagata, molto meglio nel secondo. Sarebbe stato difficile anche se l'avessimo giocata21 ma12.30 èun'”. L'natore della Lazio Maurizio, commenta così la vittoria per 1-0 sul Lecce. "Felipefalso nove? Felipe quando gioca in questo ruolo ha fatto sempre piuttosto bene -proseguea Sky Sport-. C'è da dire che nel periodo che ha fatto l'anno scorso in questo ruolo era in fiducia e faceva benissimo anche da esterno. Vediamo se quest'anno può continuarci a dare buone cose da centravanti, anche se la nostra ...