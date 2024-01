Calcio | Italiano | ' Regaliamo un tempo | così non va bene'

Il premio Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato al tecnico della Fiorentina ROMA - Vincenzo Italiano è il miglior allenatore della Serie A ... (247.libero)

Il premio Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato al tecnico della Fiorentina ROMA - Vincenzo Italiano è il miglior allenatore della Serie ... (ilgiornaleditalia)

Il designatore arbitrale Rocchi ha preso le difese degli arbitri e del Var in conferenza da Coverciano. «Nessuno creda che vociare a caso serva per ... (ilnapolista)

Così un deluso Vincenzoha commentato il pareggio al Franchi contro l'Udinese. "Sono contento per il gol di Beltran e Nzola. Contento anche per l'esordio di Faraoni. Oggi hanno segnato gli ...A inizio ripresaridisegna subito la sua Fiorentina, fuori Kayode e Duncan, dentro il neo ... La Fiorentina potrebbe accusare il colpo ma non lo fa e a 4' dalla fine pareggia sudi ...Nel corso della conferenza stampa alla fine del pareggio contro l'Udinese, Vincenzo Italiano ha parlato anche della condizione di Nico Gonzalez in ...La Fiorentina inizia il girone di ritorno con un pareggio che muove la classifica. Dopo il passo falso del Bologna col Cagliari, nella 20.ma giornata di ...