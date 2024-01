Calcio | il Real Madrid vince la Supercoppa spagnola | Barcellona ko 4-1

Domina la Supercoppa spagnola: 4 - 1 al Barcellona, tripletta di Vinicius. È un grande delche non si è piegato al dogmatismo imperanteMadrid's Italian coach Carlo Ancelotti reacts during the Spanish Super Cup final football match betweenMadrid and Barcelona at the Al - ...La Supercoppa di Spagna 2024 dura 64 minuti. Il tempo necessario alMadrid per imporre una severa lezione dial Barcellona, sconfitto 4 - 1 e costretto a rinunciare al primo trofeo della stagione. A Riyadh il protagonista è Vinicius, autore di tre gol e di ...Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha perso 4-1 la finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid ...Il 4-1 con cui il Real Madrid ha battuto il Barcellona in Supercoppa di Spagna è anche il 27° trofeo vinto da Carlo Ancelotti in carriera. Questo ...