Calcio femminile | il Sassuolo sorprende l’Inter in Serie A | altra vittoria per la Sampdoria

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si è conclusa oggi la dodicesima giornata della2023-2024. Dopo le tre sfide di ieri (Napoli-Fiorentina 2-4, Juventus-Milan 2-1 e Roma-Pomigliano 3-), si sono disputate in queste ultime ore le ultime due partite di questo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nel primo incontro di giornata è arrivata lantedelin casa delper 1-0. A decidere il match è stata Chiara Beccari al 27?, con un tiro potente che non ha lasciato scampo a Sara Cetinja. Grazie a questo successo, ilsi è così portato a 14 punti in classifica e si è avvicinato prepotentemente alla zona poule scudetto. Le neroverdi sono infatti ora seste con soltanto un punto di distanza dal Como ...

Vittorie di misura in trasferta per Sassuolo e Sampdoria nella domenica che chiude il dodicesimo turno della Serie A2023/2024 . Le neroverdi di Gianpiero Piovani centrano un importante successo in ottica salvezza sul campo dell' Inter . Decisivo il gol di Chiara Beccari al 27 del primo tempo, con le