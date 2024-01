Calcio | Cardinale sempre coinvolto nelle attività del club

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ha gioito in tribuna per il gol di Adli che al termine del primo tempo decide Milan - Roma, posticipo in corso allo stadio Meazza di San Siro. Gerry, fondatore e managing partner di RedBird, ...

"Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la ... (247.libero)

Brassier e non Dragusin per il Calciomercato del Milan , almeno questa sarebbe l’idea di Gerry Cardinale… L’obiettivo Dragusin sembra ormai sfumato ... (dailymilan)

Pur non essendo sempre fisicamente presente a Milano - è stato il senso del discorso, tenuto negli spogliatoi rossoneri -si è detto sempre costantemente aggiornato e personalmente ...Una certezza è rappresentata dalla compagine societaria, in cui non dovrebbero cambiare i volti e in cui l'ingresso di Zlatan Ibrahimovic nello staff didovrebbe cominciare a dare frutti la ...GOL! MILAN-Roma 1-0! Rete di Adli. Reijnders serve Adli in orizzontale nella lunetta dell'area di rigore, il francese si libera per il tiro con una finta e batte Svilar con un preciso rasoterra mancin ...Pochi istanti prima del fischio d'inizio della partita tra Milan e Roma Cardinale ci ha tenuto a incontrare Stefano Pioli, lo staff e i giocatori. Cardinale ha trascorso alcuni minuti negli spogliatoi ...