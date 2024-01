Calcio | Benzema rompe con l' Al - Ittihad | escluso dal ritiro

La 'crisi' tra le parti si sarebbe scatenata anche in virtù del rendimento di, ritenuto al di sotto delle aspettative. L'Al - Ittihad, campione in carica, è settimo in classifica, a 25 punti ...Un'assenza che inevitabilmente ha fatto rumore, confermando secondo alcuni le difficoltà di ambientamento diin Arabia Saudita. Karim The Dream però fornisce una spiegazione alla sua assenza, ...A prendere la decisione è stato il tecnico Marcelo Gallardo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Continuano i problemi per Karim Benzema.Il bomber non sta vivendo un gran momento nella Saudi Pro League: solo 9 reti e il suo Al Ittihad campione in carica è settimo a -25 dal leader, l’Al Hilal. Prima di Natale ha saltato 3 allenamenti e ...