Cagliari vince in rimonta | il Bologna cede per 2-1

(Di domenica 14 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Nel match delle 15 della ventesima giornata di Serie A, ilbatte 2-1 ile ritrova una vittoria che mancava da quattro partite. All'Unipol Domus ilè cinico e si fa bastare solo due tiri in porta perre la partita: per i sardi sono decisivi il gol di Petagna e l'autorete di Calafiori, mentre per ilOrsolini aveva firmato l'iniziale vantaggio. Un successo pesante che proietta ilfuori dalla zona retrocessione, al sedicesimo posto. Thiago Motta deve fare i conti con la squalifica di Zirkzee e unfalcidiato dagli infortuni nel settore offensivo; non se la passa tanto meglio anche il, privo di Luvumbo, Oristanio e Shomurodov. La prima frazione di gioco si ...