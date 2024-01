Cagliari | Ranieri | 'Partenza da incubo Bravo Petagna | il suo futuro'

Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari , presenta in conferenza stampa la sfida con il Bologna, valida per la 20ª giornata di ritorno... (calciomercato)

Claudio Ranieri non è uno che molla o si da per vinto facilmente e anche di fronte alle difficoltà che si presentano al Cagliari non si tira dietro ... ()

"La nostra gara con l'Atalanta un esempio per tutti in serie A" BOLOGNA - Bologna a Cagliari anche senza Saelemaekers: oltre allo squalificato ... (ilgiornaleditalia)

Il Cagliari batte per 2-1 il Bologna alla Unipol Domus, in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.... (calciomercato)

Il Bologna domina il possesso palla, mentre ilprova a sfruttare l'arma del contropiede. Dopo undici minuti, Viola sfiora l'eurogol da centrocampo, provando a sorprendere Skorupski con un ...AGI - Ilbatte in rimonta il Bologna e centra un successo pesantissimo in chiave salvezza. All'... Con questi tre punti gli uomini disi tolgono dalla zona retrocessione salendo a 18 ...Finisce 2-1 a Cagliari. Thiago Motta fermo al sesto posto, superato dalla Lazio che oggi ha vinto 1-0 contro il Lecce Il Bologna si è sgonfiato. Questo dice il verdetto uscito fuori dall’Unipol Domus ...Colpo salvezza del Cagliari nella ventesima giornata di Serie A: all'Unipol Domus, i sardi battono 2-1 in rimonta il Bologna. Orsolini porta in vantaggio Thiago Motta al 24', ma Petagna pareggia dopo ...