Cagliari | Petagna | “Volevo dimostrare il mio valore al mister e ai tifosi”

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’attaccante delAndreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna per 2-1 in cui siglato il suo primo gol stagionale: “Sono finalmente contento e devo ringraziare ilRanieri che ha sempre creduto in me, sin dal primo momento in cui sono arrivato. Avevo tanta voglia dia lui e a tutta la gente che sto bene“. Il bomber ex Spal ha poi proseguito: “Mi è mancata continuità fino ad ora e questo aspetto per me è importante. Come ho dimostrato nei miei anni migliori alla Spal e all’Atalanta, io ho bisogno di continuità. Alla fine, dovunque sono stato ho sempre giocato e dimostrato il mio. Ci eravamo prefissati di chiudere il girone d’andata con 18 punti, ma va bene anche arrivarci con la partita di oggi. Abbiamo vinto contro una squadra forte, ...