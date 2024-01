Cagliari Bologna | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra: ecco le ultimissime diconvedere il match All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra: due squadre con obiettivi diversi e che arrivano alla gara con sensazioni simili. Nell’ultimo turno entrambe hanno fatto un punto e hanno voglia di ritrovare il successo per ripartire. Gli emiliani in settimana hanno giocato anche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le. LediDiverse le assenze per Claudio Ranieri, ...