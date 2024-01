Bundesliga 2023 24 | 3-1 del Gladbach allo Stoccarda | pareggio tra Bochum e Werder Brema

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel posticipo della 17esima giornata diil Borussia Monchentrova un importante successo superando 3-1 lo. La strada per i bianconeroverdi si spiana subito, con la rete dopo 1? di Robin Hack. Al 19? lo stesso Hack fa doppietta e regala ai suoi il doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti accorciano al 55? con la prima rete in campionato di Vagnoman, ma nel recupero il subentrato Siebatcheu arrotonda il risultato sul definitivo 3-1. La formazione di Seoane si risolleva così dalla parte bassa della classifica e si porta in decima posizione con 20 punti. Loinvece rimane al terzo posto con 34, ma deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici. Nel pomeriggio invece è terminata in1-1 la sfida tra...

