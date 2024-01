Buco milionario per colpa dei morosi di sinistra | i romani devono pure pagare le sedi del Pd

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) «È inaccettabile che alcuni partiti di centroche hanno avuto la fortuna di poter aver in locazione degli immobili dell'Ater risultinoper oltre il 90%». È la denuncia a «Il Giornale» di Federico Rocca, consigliere comunale in quota Fratelli d'Italia e presidente della commissione trasparenza del comune di Roma. A quanto ricostruisce il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, su 54 immobili Ater dati in locazione a Roma ai partiti politici, solo uno è occupato da Fratelli d'Italia e uno dall'ormai vecchia Udc, mentre «gli altri corrispondono a tutte ledel Partito Democratico e dei partiti del centro. Sulla totalità degli immobili a disposizione, infatti addirittura 21 sonoPd» e ad oggi «la maggior parte di queste realtà sono morose». «L'ultimo ...