Brutta caduta per Kilde a Wengen | cosa è successo | diagnosi meno grave del previsto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Aleksander Aamodtè incappato in una bruttissimadurante la discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse norvegese, tra le grandi icone della velocità nel Circo Bianco, è finito violentemente nelle reti poco prima del traguardo. Il 31enne scandinavo, Campione del Mondo in carica di discesa e superG, è arrivato visibilmente affaticato alla chicane conclusiva della mitica Lauberhorn, pista durissima di oltre quattro chilometri e che richiede due minuti e mezzo per essere coperta. Aleksander Aamodtsi è un po’ seduto sulle gambe in quel tratto, ha perso la linea ed è volato nelle reti proprio nei pressi della linea d’arrivo. L’atleta, capace di vincere per ben 21 volte in Coppa del Mondo (12 in discesa e 9 in superG), è rimasto a lungo a terra. ...

Il norvegese Aleksander Kilde trasportato in elicottero in ospedale dopo laa Wengen - Reuters A Wengen c'è stato invece ancora un podio per l'azzurro Dominik Paris , il 45/o in ...Lanel superG di ieri non è stata granchè, ma mi ha segnato molto". "Oggi " ha proseguito " ... Complessivamente comunque non è stata ungara", le sue parole. Nadia Delago chiude 22esima, ...Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino: le azzurre saranno impegnate con il Super-G in Austria, mentre gli uomini chiuderanno il ...La marcia vincente degli anconetani si ferma a Pesaro contro il Vismara. Una rete per tempo porta al successo i giallorossi che non sbagliano nulla.