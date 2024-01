Bronzetti-Tsurenko oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Luciaincontrerà Lesianel match valido per il primo turno degli(cemento outdoor). Ostacolo non insormontabile per la giocatrice azzurra, che debutta a Melbourne contro la 28esima testa di serie e lo fa da sfavorita.ha molta più esperienza nel circuito ed ha ottenuto risultati migliori negli ultimi tempi, tuttavia Lucia ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte le avversaria e potrà senz’altro giocarsi le proprie carte anche contro l’ucraina. L’unico precedente risale al torneo di Madrid dello scorso anno eperse in due set. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo, domenica 14 gennaio, all’ora ...