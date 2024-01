Botulino | cos’è e come evitarlo

Leggi su aleph-tales

(Di domenica 14 gennaio 2024) La tossina botulinica è uno dei veleni più potenti conosciuti dall’uomo. Crescendo molto bene in assenza di ossigeno (cioè in condizioni di anaerobiosi), il Clostridium botulinum, il batterio che produce la tossina botulinica, può facilmente annidarsi nelle conserve che prepariamo in casa. Se ingerita, anche in piccolissime dosi, la tossina può causare conseguenze molto gravi