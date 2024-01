Boschi | “Meloni parla di tutto ma non di Acca Larentia”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 14 gennaio 2024) ROMA – “È inaccettabile che nel 2024 ci siano centinaia di persone nostalgiche del regime fascista, considerandolo attuale. Un regime che ha portato alla vergogna delle leggi razziali e delle deportazioni dei cittadini italiani ebrei, che ha cancellato diritti politici, di libertà e di espressione. Ancor più inaccettabile è il silenzio di Giorgia”. Così la deputata di Italia Viva, Maria Elena, a Skytg24. “La Presidente del Consiglio prende la parola sue non ha trovato il tempo di condannare i gesti die dire in modo netto che non vuole quei voti. Lei rappresenta tutti gli italiani e – conclude – deve rivendicare i valori costituzionali, anche quello dell’antifascismo”. L'articolo L'Opinionista.