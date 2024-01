Bonus acqua potabile 2024 | come richiederlo | via alle domande dall’1 febbraio | i requisiti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 14 gennaio 2024) Gli italiani che aspettavano con ansia l’apertura dell’invio delleper ildevono cerchiare in rosso delle date sul calendario.al 28, infatti, sarà possibile spedire il modello per richiedere la detrazione del 50% per le spese sostenute, nella speranza di poter rientrare tra coloro che ne beneficeranno. La misura, infatti, ha di recente subito una diminuzione dei fondi, col passaggio dal milione previsto nel 2023 agli appena 500 mila euro per quest’ultima tranche che, va sottolineato, sarà l’ultima deldato che non è stato confermato nell’ultima legge di Bilancio. Cos’è il...