Bonucci | esordio e vittoria | video virale | è successo dopo la gara

(Di domenica 14 gennaio 2024) Leonardoè all’inizio della sua nuova avventura calcistica che, ad oggi, sembra essere iniziata nel migliore dei modi Colonna della Juventus, non senza qualche screzio. Dal lontano 2017 Leonardo, all’ora bianconero, ha iniziato ad avere i suoi ‘problemi’ con la squadra juventina. Da pilastro del club di Torino ad acerrimo nemico, il difensore italiano è difatti passato da un capo estremo all’altro. La relazione finita male con Max Allegri ha sancito difatti il suo addio alla Juventus, prima momentaneo, passando dal Milan per poi tornare nella sua casa. Poi l’addio ufficiale salutando definitivamente l’Italia. Difatti prima la Germania con l’Union Berlino, dove non ha soddisfatto e ha trovato poco minutaggio e quindi dopo pochi mesi ecco una nuova avventura per il difensore 36enne.ha difatti scelto la Turchia e ...

Peral 38' del primo tempo, quando ha preso il posto dell'infortunato Aziz., le parole dopo l'in Turchia Al termine della sfida vinta in casa del Gaziantep, ha ...Leonardoinizia l'avventura tra le file del Fenerbahce con una vittoria. Il successo è stato ottenuto contro il Gaziantep proprio oggi per 1 - 0, grazie al gol di Kahveci dopo un rigore sbagliato di ...Milan Roma, esordio da titolare in Serie A per Gabbia: le scelte di Pioli in difesa per la sfida di stasera contro i giallorossi Stefano Pioli conferma Matteo Gabbia da titolare al centro della difesa ...Entrato nella mischia al 38', Bonucci ha già catturato i tifosi del Fenerbahce con leadership e personalità: com’è andato ...