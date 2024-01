Bologna | Posch squalificato | ecco perché salterà il Milan

Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)

Compreso Stefan, che sarebbee che martedì ha fallito il rigore decisivo in Coppa a Firenze. "... La sua presa sul gruppo continua ad essere molto salda, altrimenti ilnon giocherebbe così.Motta sottolinea anche le qualità del, non solo tecniche o tattiche. "Le perdite di tempo e ... Come stadopo il rigore sbagliato in Coppa Italia Ha fatto una partita stratosferica ma non ...Assenze pesanti da entrambe le parti: il Cagliari è falcidiato dagli infortuni nel reparto offensivo, a cui si aggiunge la trasferta in Coppa d’Africa di Luvumbo. Gli emiliani devono fare a meno della ...Tutto pronto all'Unipol Domus per la sfida delle 15 fra Cagliari e Bologna. Il tecnico di casa Claudio Ranieri ridisegna il suo undici con un modulo ad albero di Natale, con ...