Bologna | Motta | «Il Cagliari ha creato poco e si è chiuso»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Le parole di Thiago, allenatore del, dopo la sconfitta per 2-1 contro ilin Serie A Thiagoha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta delcontro la ilin Serie A. PAROLE – «Quando una squadra vince è perché ha dei meriti, iloggi se ha vinto è perché qualcosa ha fatto per meritare di vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione però con il gioco siamo arrivati, abbiamo, poi dopo i primi venti minuti è stata ridotta la differenza. Ci sono state un po’ di disattenzioni, giocare bene è importante però noi oggi abbiamo concesso due gol a una squadra che ha. Dovremo sicuramente migliorare. Possiamo fare sicuramente meglio, però abbiamo ...

Così Thiago, tecnico del, in sala stampa dopo la sconfitta con il Cagliari. Le assenze "Non mi lamento delle assenze, non cerchiamo alibi. Abbiamo fatto una buona prestazione - osserva ..."La cronaca della partita" Orsolini illude ilThiagosi presenta spuntato in attacco vista la squalifica di Zirkzee e gli infortuni di Ndoye e Saelemaekers. Non se la passa meglio il ...Cagliari, 14 gen. - (Adnkronos) - "Quando una squadra vince è perché ha dei meriti, il Cagliari oggi se ha vinto è perché qualcosa ha fatto per meritare di vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione ...CAGLIARI (ITALPRESS) – Nel match delle 15 della ventesima giornata di Serie A, il Cagliari batte 2-1 il Bologna e ritrova una vittoria che mancava da ...