Bologna | le pagelle di CM | Calafiori rovina tutto | Freuler ed Orsolini promossi

ASSISTENTI: Scafuri di Reggio Emilia e Castellari di. ESPULSO: 33' st Boccadamo (C). AMMONITI: Compagnoni, Boccadamo, Lusha LEVARESINA Basti 6.5 In generale è poco impegnato, ma ...Poche insufficienze per la squadra di Gasperini; male, invece, il centrocampo rossonero Le... Ad addolcire la pillola i successi cone Fiorentina, squadre che stanno dimostrando di ...Alla fine dei primi 45' Cagliari e Bologna si trovavano sull'1-1 con gol al 24' di Orsolini e pareggio al 31' di Petagna. Ma nella ripresa la squadra di Ranieri ha trovato il gol ...Cagliari-Bologna 2-1 Skorupski 5,5: poteva fare di più sul primo gol. Sul secondo incolpevole. Posch 6: suo l`assist per il momentaneo vantaggio ospite. Non c.