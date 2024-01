Bologna | altra frenata! Un autogol regala tre punti d’oro al Cagliari

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024)è terminata con il punteggio di 2-1. Successo fondamentale per la squadra di Ranieri, invischiata nella lotta per non retrocedere.frenata per Thiago Motta FRENATA –, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. è finita con il punteggio di 2-1.frenata nella corsa alla Champions League per la squadra di Thiago Motta, reduce dal pareggio contro il Genoa e dalla sconfitta sul campo dell’Udinese. Eppure la squadra emiliana parte bene e al 24? del primo tempo trova il vantaggio con Orsolini: lancio di Posch per l’esterno, che supera Augello e con un tocco sotto delizioso batte Scuffet. Ilreagisce prontamente e trova il pareggio al 31?: Petagna, imbeccato da Dossena, vince il duello con Calafiori, ...