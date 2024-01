Bob | St Moritz 2024 | Italia dodicesima nel quattro | doppietta tedesca anche nel doppio femminile

(Di domenica 14 gennaio 2024) Bis di doppiette tedesche nell’ultima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2023/di bob sul budello svizzero di St.. Nel bob a 4 il quartetto teutonico Lochner/Bauer/Bruckert/Fleischhauer ha trionfato grazie al miglior tempo in entrambe le frazioni (2’08?89), battendo i connazionali Friedrich/Margis/Bauer/Schüller, costantemente secondi. Terzo posto per l’equipaggio lettone Cipulis/Springis/Kaufmanis/Lindeblats. L’ha chiuso invece al dodicesimo posto con il quartetto Baumgartner/Fantazzini/Mircea/Bilotti, risalito nella seconda run grazie al nono tempo parziale. Quindicesima piazza infine per Variola/Obou/Batti/Colantoni, secondo equipaggio azzurro al via. Nessuna coppiana invece nel bob a 2del mattino, dove la Germania ha centrato un’altra ...

Terza vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di bob a 2 per Johannes Lochner : dopo Yanqinq ed Igls anche St. Moritz è terra di conquista per il ... (oasport)

Johannes Lochner vince a St.Moritz nella tappa valida per la Coppa del Mondo di bob a 2 2023 / 2024 . Terza vittoria stagionale per il tedesco, che ... (sportface)

Torna alla vittoria Laura Nolte nella Coppa del Mondo di bob al femminile . Rimonta vincente per la campionessa olimpica in carica che nel 2 riesce a ... (oasport)

Johannes Lochner vince a St.nella tappa valida per la Coppa del Mondo dia 2 2023/2024. Terza vittoria stagionale per il tedesco, che chiude con un 2'10'74 che gli consente di bissare i successi di Yanqinq e Igls, ...Nel budello ghiacciato di Sankt, candidato a ospitare le gara di, slittino e appunto skeleton dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 sempre se non arriverà nei prossimi giorni la ...Doppietta tedesca nel bob a 4 che ha completato la tappa di Coppa del Mondo sul budello svizzero di St. Moritz con il successo del quartetto Lochner / Bauer / Bruckert / Fleischhauer grazie al miglior ...Grazie a un grandissimo tratto finale Johannes Lochner si è aggiudicato la tappa di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 4 2023-2024. Sul budello elvetico il duello in salsa ...