Bob femminile | Laura Nolte beffa Lisa Buckwitz a St Moritz nel 2

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Torna alla vittorianella Coppa del Mondo di bob al. Rimonta vincente per la campionessa olimpica in carica che nel 2 riesce a trionfare in quel di St.: per lei anche la vetta nella classifica. 2’16”59 il tempo della teutonica che riesce are la connazionale, che era al comando dopo la prima run: 8 centesimi a dividere le due tedesche, vincitrici di tutte le gare quest’anno e rivali per la Coppa. Completa il podio la svizzera Melanie Hasler, staccata di 38 centesimi e al primo podio stagionale. Nella top-5 anche la francese Margot Broch e l’australiana Bree Walker. Non c’erano equipaggi azzurri in gara oggi. Foto: Lapresse